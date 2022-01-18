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Арбітр вибачився перед "Міланом" за "крадіжку" гола (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Мілан" — "Спеція" Новина оновлена 18 січня 2022, 13:38
"Мілан" — "Спеція"

Тріумфу Віктора Коваленка могло й не бути.

Матч 22-го туру чемпіонату Італії "Мілан" — "Спеція" (1:2) подарував любителям футболу неймовірну розв’язку та суддівський скандал.

Про це повідомляє gazzetta.it.

Зустріч завершилася перемогою гостей завдяки пізньому голу Еммануеля Гьясі, який скористався блискучою передачею українця Віктора Коваленка. Проте всього цього могло й не бути, якби рефері зарахував гол хавбека "Мілана" Жуніора Месіаса у компенсований час. "Россонері" забили красивий м'яч, проте все "зіпсував" суддя Марко Серра, який миттю раніше свиснув фол. У результаті міланська команда замість забитого м’яча отримала право на штрафний удар. Потім господарі взагалі програли.

Відеоогляд гри:

Асоціація італійських суддів, а також Серра вибачилися перед "Міланом" за грубу суддівську помилку (рефері повинен був дати продовжити атаку команді, а не одразу свистіти порушення, — прим. ред.). Крім того, Марко буде відсторонено від роботи мінімум у двох найближчих турах Серії А.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Мілан" обіграв "Дженоа" (3:1) в останньому матчі Андрія Шевченка. Після цієї гри боси "Грифонів" вирішили звільнити українця. До слова, генуезці пропустили 6 м’ячів у першій грі без "Шеви".

Теги:
#Футбол #ФК Мілан #Серія А #ФК Спеція
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