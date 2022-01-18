Арбитр извинился перед "Миланом" за "кражу" гола (видео)

Триумфа Виктора Коваленко могло и не быть.

Матч 22-го тура чемпионата Италии "Милан" — "Специя" (1:2) подарил любителям футбола невероятную развязку и судейский скандал.

Об этом сообщает gazzetta.it.

Встреча завершилась победой гостей благодаря позднему голу Эммануэля Гьяси, который воспользовался блестящей передачей украинца Виктора Коваленко. Однако всего это могло и не быть, если бы рефери засчитал гол хавбека "Милана" Жуниора Мессиаса в компенсированное время. "Россонери" забили красивейший гол, однако все "испортил" судья Марко Серра, который мгновением раньше свистнул фол. В итоге миланская команда вместо забитого мяча получила право на штрафной удар. Затем хозяева и вовсе проиграли.

Видеообзор игры:

Ассоциация итальянских судей, а также Серра извинились перед "Миланом" за грубую судейскую ошибку (рефери должен был дать продолжить атаку команде, а не сразу свистеть нарушение, — прим. ред.). Кроме того, Марко будет отстранен от работы минимум в двух ближайших турах Серии А.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" обыграл "Дженоа" (3:1) в последнем матче Андрея Шевченко. После этой игры боссы "Грифонов" приняли решение уволить украинца. К слову, генуэзцы пропустили 6 мячей в первой игре без "Шевы".