Укр

Арбитр извинился перед "Миланом" за "кражу" гола (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
80
"Милан" - "Специя" Новость обновлена 18 января 2022, 13:38
"Милан" - "Специя"

Триумфа Виктора Коваленко могло и не быть.

Матч 22-го тура чемпионата Италии "Милан" — "Специя" (1:2) подарил любителям футбола невероятную развязку и судейский скандал.

Об этом сообщает gazzetta.it.

Встреча завершилась победой гостей благодаря позднему голу Эммануэля Гьяси, который воспользовался блестящей передачей украинца Виктора Коваленко. Однако всего это могло и не быть, если бы рефери засчитал гол хавбека "Милана" Жуниора Мессиаса в компенсированное время. "Россонери" забили красивейший гол, однако все "испортил" судья Марко Серра, который мгновением раньше свистнул фол. В итоге миланская команда вместо забитого мяча получила право на штрафной удар. Затем хозяева и вовсе проиграли.

Видеообзор игры:

Ассоциация итальянских судей, а также Серра извинились перед "Миланом" за грубую судейскую ошибку (рефери должен был дать продолжить атаку команде, а не сразу свистеть нарушение, — прим. ред.). Кроме того, Марко будет отстранен от работы минимум в двух ближайших турах Серии А.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Милан" обыграл "Дженоа" (3:1) в последнем матче Андрея Шевченко. После этой игры боссы "Грифонов" приняли решение уволить украинца. К слову, генуэзцы пропустили 6 мячей в первой игре без "Шевы".

Теги:
#Футбол #ФК Милан #Серия А #ФК Специя
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Политика
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Госсекретарь США Энтони Блинкен
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Категория
Тело нашли на глубине 6 метров
Ушел из кафе и оказался подо льдом - в Черкассах нашли тело лейтенанта полиции (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Телефоны российских дипломатов больше не отвечают
Готовимся ко вторжению? Появились тревожные данные об "эвакуации" из Украины семей российских дипломатов
Дата публикации
Категория
Как ФОПы будут работать с РРО в 2022 году
РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине снова набирает обороты
"Оранжевых" областей стало вдвое больше: в Украину постепенно возвращается карантин