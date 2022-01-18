"Дженоа" без Шевченко была унижена в матче Серии А (видео)

Генуэзцы проиграли разгромно.

В понедельник, 17 января, "Дженоа", которая на днях уволила украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера команды, провела выездной поединок Серии А против "Фиорентины". Встреча состоялась во Флоренции на стадионе "Артемио Франки" и завершилась погромом — 6:0 в пользу хозяев.

"Фиалки" не оставили гостям ни единого шанса. За "Фиорентину" забивали Альваро Одриосола, Джакомо Бонавентура, Кристиано Бираги (дубль), Лукас Торрейра и Душан Влахович, который мог оказаться в киевском "Динамо" за 1 млн евро. К слову первый гол Бираги был весьма эффектным.

Видеообзор матча "Фиорентина" — "Дженоа":

Отметим, эта победа вывела "Фиорентину" (35 очков) на 6-е место в турнирной таблице Серии А, "Дженоа" (12 очков) — 19-я. В следующем туре "Фиалки" сыграют с "Кальяри" (23.01.2022), а "Грифоны" — с "Удинезе" (22.01.2022).

Ранее "Телеграф" разобрал, почему боссы "Дженоа" решили уволить Шевченко. Отметим, "Шева" обогатился на космическую сумму из-за прописанных в контракте отступных. После ухода украинца из команды стало известно, что клуб пополнится россиянином.