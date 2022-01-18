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"Дженоа" без Шевченка була принижена у матчі Серії А (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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"Фіорентина" — "Дженоа" Новина оновлена 18 січня 2022, 11:35
"Фіорентина" — "Дженоа"

Генуезці програли розгромно.

У понеділок, 17 січня, "Дженоа", яка днями звільнила українця Андрія Шевченка з посади головного тренера команди, провела виїзний поєдинок Серії А проти "Фіорентини". Зустріч відбулася у Флоренції на стадіоні "Артеміо Франкі" та завершилася погромом — 6:0 на користь господарів.

"Фіалки" не залишили гостям жодного шансу. За "Фіорентину" забивали Альваро Одріосола, Джакомо Бонавентура, Крістіано Бірагі (дубль), Лукас Торрейра та Душан Влахович, який міг опинитися у київському "Динамо" за 1 млн євро. Перший гол Бірагі був дуже ефектним.

Відеоогляд матчу "Фіорентина" — "Дженоа":

Зазначимо, ця перемога вивела "Фіорентину" (35 очок) на 6-е місце у турнірній таблиці Серії А, "Дженоа" (12 очок) — 19-а. У наступному турі "Фіалки" зіграють із "Кальярі" (23.01.2022), а "Грифони" — з "Удінезе" (22.01.2022).

Раніше "Телеграф" розібрав, чому боси "Дженоа" вирішили звільнити Шевченка. Зазначимо, "Шева" збагатився на космічну суму через прописані у контракті відступні. Після відходу українця з команди стало відомо, що клуб поповниться росіянином.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #ФК Фіорентина
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