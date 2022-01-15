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До "Дженоа" після звільнення Шевченка прийшов росіянин

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Міранчук Новина оновлена 15 січня 2022, 19:41
Олексій Міранчук

Російський футболіст найближчим часом приєднається до команди.

Атакувальний півзахисник "Аталанти" та збірної Росії Олексій Міранчук найближчим часом підпише контракт із "Дженоа", яка 15 січня звільнила українця Андрія Шевченка з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у Twitter.

За інформацією джерела, "Дженоа" заплатила 2,5 млн євро "Аталанті" за оренду російського хавбека до кінця поточного сезону. Крім того, "Грифони" отримають право викупу російського футболіста за 8 млн євро. Портал Transfermarkt оцінює гравця в €11 млн.

Нагадаємо, Міранчук став гравцем "Аталанти" у вересні 2020 року, перейшовши до італійського клубу з московського "Локомотива" за 14,5 млн євро. Гравець не зумів пробитися до стартового складу "Богині". У поточному сезоні на рахунку росіянина 14 матчів, у яких він відзначився одним голом та двома гольовими передачами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко отримає космічні відступні через звільнення з "Дженоа". Українець у своєму останньому матчі зіграв на виїзді з "Міланом" (3:1), де він провів свої найкращі футбольні роки.

Теги:
#Футбол #Андрій Шевченко #ФК Дженоа #Серія А #Олексій Олексій Андрійович Міранчук
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