До "Дженоа" після звільнення Шевченка прийшов росіянин

Російський футболіст найближчим часом приєднається до команди.

Атакувальний півзахисник "Аталанти" та збірної Росії Олексій Міранчук найближчим часом підпише контракт із "Дженоа", яка 15 січня звільнила українця Андрія Шевченка з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці у Twitter.

За інформацією джерела, "Дженоа" заплатила 2,5 млн євро "Аталанті" за оренду російського хавбека до кінця поточного сезону. Крім того, "Грифони" отримають право викупу російського футболіста за 8 млн євро. Портал Transfermarkt оцінює гравця в €11 млн.

Нагадаємо, Міранчук став гравцем "Аталанти" у вересні 2020 року, перейшовши до італійського клубу з московського "Локомотива" за 14,5 млн євро. Гравець не зумів пробитися до стартового складу "Богині". У поточному сезоні на рахунку росіянина 14 матчів, у яких він відзначився одним голом та двома гольовими передачами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Шевченко отримає космічні відступні через звільнення з "Дженоа". Українець у своєму останньому матчі зіграв на виїзді з "Міланом" (3:1), де він провів свої найкращі футбольні роки.