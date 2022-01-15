Шевченко на звільненні заробив у 8 разів більше, ніж у збірній України за рік

Удар по амбіціях, але не по гаманцю.

Український фахівець Андрій Шевченко, який 15 січня був звільнений з посади головного тренера "Дженоа", отримає космічну компенсацію за розірвання контракту.

Про це повідомляє tuttomercatoweb.

За інформацією джерела, боси "Дженоа" мають виплатити тренерському штабу українця компенсацію у розмірі 20 млн євро після дострокового розриву контракту. Таким чином, "Шева" заробив за 2 місяці в італійському клубі у 8 разів більше, ніж за рік роботи зі збірною України (2,5 млн євро — "ТаТоТаке"). Нагадаємо, Андрій Миколайович зі скандалом залишив національну команду.

Зазначимо, що у ЗМІ вже називалося ім’я майбутнього тренера "Дженоа". Повідомляється, що ймовірним змінником Шевченка у клубі стане німець Бруно Лаббадіа, який раніше керував "Гертою" (Берлін). Додамо, що француз Руді Гарсія відмовив "Дженоа".

"Телеграф" нагадує, що останнім матчем Шевченка у "Дженоа стала гра проти "Мілана". У кубковій зустрічі генуезці зазнали поразки в екстратаймах з рахунком 3:1. До цього "Грифони" програли важливу гру "за шість очок" у Серії А проти "Спеції" Віктора Коваленка (0:1).