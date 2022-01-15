Шевченко на увольнении заработал в 8 раз больше, чем в сборной Украины за год

Удар по амбициям, но не по кошельку.

Украинский специалист Андрей Шевченко, который 15 января был уволен с поста главного тренера "Дженоа", получит космическую компенсацию за разрыв контракта.

Об этом сообщает tuttomercatoweb.

По информации источника, боссы "Дженоа" должны выплатить тренерскому штабу украинца компенсацию в размере 20 млн евро после досрочного разрыва контракта. Таким образом, "Шева" заработал за 2 месяца в итальянском клубе в 8 раз больше, чем за год работы со сборной Украины (2,5 млн евро — "ТаТоТаке"). Напомним, Андрей Николаевич со скандалом покинул национальную команду.

Отметим, в СМИ уже называлось имя будущего тренера "Дженоа". Сообщается, что вероятным сменщиком Шевченко в клубе станет немец Бруно Лаббадиа, который ранее руководил "Гертой" (Берлин). Добавим, что француз Руди Гарсия отказал "Дженоа".

"Телеграф" напоминает, что последним матчем Шевченко в "Дженоа стала игра против "Милана". В кубковой встрече генуэзцы потерпели поражение в экстра-таймах со счетом 3:1. До этого "Грифоны" проиграли важнейшую игру "за шесть очков" в Серии А против "Специи" Виктора Коваленко (0:1).