Прокляття спрацювало: чому Шевченка вигнали з "Дженоа"

Українцю не дали часу проявити себе.

У суботу, 15 січня, "Дженоа" звільнила українця Андрія Шевченка з посади головного тренера команди. Розбираємо, чому італійський клуб так швидко вирішив позбутися "Шеви".

Результати

Шевченко приходив у команду як надія на нову еру, проте в 11 зіграних поєдинках, його "Дженоа" здобула лише одну перемогу, та й ту в кубковому протистоянні з "Салернітаною" (0:1). А от у Серії А у генуезців все було погано — лише три нічиї при шести поразках. Щобільше, "Грифони" програли "битву за шість очок" Спеції Віктора Коваленка (0:1). Саме ця поразка породила чутки про звільнення Андрія Миколайовича. Останнім матчем "Шеви" стала гостьова гра з "Міланом" (3:1) у Кубку Італії, а уболівальники "Россонері" вивісили банер на честь знаменитого українського форварда, який прославився у "Мілані".

Гра команди

Ослаблена травмами основних виконавців "Дженоа" не показувала агресивної гри в атаці. Клуб мало атакував та мало забивав. Доходило навіть до абсурду. У нічийному матчі Серії А проти "Аталанти" (0:0) "Грифони" завдали лише одного удару у бік воріт "Богині", у суперників — 17 ударів. Подібна тенденція була практично у всіх іграх. "Дженоа" намагалася насамперед не пропустити. Схоже, така філософія не сподобалася босам команди, і вони вирішили звільнити Шевченка, попри космічну компенсацію.

"Прокляття Баллардіні"

Для любителів конспірології є ще одна версія. Жоден з тренерів "Дженоа", який приходив після Давіде Баллардіні, не зумів протриматися в клубі хоча б сезон. Таке "прокляття" спіткало і "Шеву", який замінив Баллардіні на початку листопада. До речі, Давіде вже 4 рази був звільнений з посади головного тренера "Дженоа", а його послідовники також прощалися з клубом достроково та показували поганий результат. Про таке "прокляття" повідомив журналіст Мауріціо Пісточчі у Twitter.

Журналіст розповів про прокляття у Дженоа

Раніше "Телеграф" докладно пояснював, чому "Шеві" не вдалося створити в "Дженоа" боєздатний колектив.