Проклятье сработало: почему Шевченко выгнали из "Дженоа"

Украинцу не дали время проявить себя.

В субботу, 15 января, "Дженоа" уволила украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Разбираем, почему итальянский клуб так быстро решил избавиться от "Шевы".

Результаты

Шевченко приходил в команду в качестве надежды на новую эру, однако в 11 сыгранных поединках, его "Дженоа" добыла лишь одну победу, да и ту в кубковом противостоянии с "Салернитаной" (0:1). А вот в Серии А у генуэзцев все было плохо — только три ничьи при шести поражениях. Более того, "Грифоны" проиграли "битву за шесть очков" Специи Виктора Коваленко (0:1). Именно это поражение породило слухи об увольнении Андрея Николаевича. Последним матчем "Шевы" стала гостевая игра с "Миланом" (3:1) в Кубке Италии. Болельщики "Россонери" вывесили баннер на честь знаменитого украинского форварда, который прославился в "Милане".

Игра команды

Ослабленная травмами основных исполнителей "Дженоа" не показывала агрессивной игры в атаке. Клуб мало атаковал и мало забивал. Доходило даже до абсурда. В ничейном матче Серии А против "Аталанты" (0:0) "Грифоны" нанесли лишь один удар в сторону ворот "Богини", у соперников — 17 ударов. Подобная тенденция была практически во всех играх. "Дженоа" старалась в первую очередь не пропустить. Похоже, такая философия не понравилась боссам команды и они решили уволить Шевченко, несмотря на космическую компенсацию.

"Проклятье Баллардини"

Для любителей конспирологии есть еще одна версия. Ни один из тренеров "Дженоа", который приходил после Давиде Баллардини не сумел продержаться в клубе хотя бы сезон. Такое "проклятье" настигло и "Шеву", который заменил Баллардини в начале ноября. К слову, Давиде уже 4 раза был уволен с поста главного тренера "Дженоа", а его последователи также прощались с клубом досрочно и показывали плохой результат. О таком "проклятье" сообщил журналист Маурицио Писточчи в Twitter.

Журналист рассказал о проклятье в Дженоа

Ранее "Телеграф" подробно объяснял, почему у "Шевы" не получилось создать в "Дженоа" боеспособный коллектив.