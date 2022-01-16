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"Динамо" в минулому пошкодувало мільйон на форварда, який зараз коштує 70 млн євро

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Душан Влахович Новина оновлена 16 січня 2022, 17:13
Душан Влахович

За гравцем слідкують топ-клуби Європи.

Київське "Динамо", яке цієї зими може продати форварда в Італію, свого часу могло підписати сербського нападника Душана Влаховича, однак у 2017 році сума в 1 млн євро відлякала "Біло-синіх".

Про це повідомляє telegram-канал Динамо Київ Inside.

За інформацією джерела, Влахович, який зараз захищає кольори "Фіорентини", найближчим часом може поповнити лави європейського топклубу. А у 2017 році "Партизан" намагався продати нападника в "Динамо" за 1 млн євро. Боси "Біло-синіх" відкинули цю пропозицію, проте зараз, напевно, кусають лікті, адже за три роки трансферна вартість Душана збільшилася у 70 разів. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро.

"Історія про втрачену вигоду. Трансферна ціль №1 у Європі цієї зими. Душан Влахович. Зараз ціна 21-річного "сербського Роберта Левандовські" з "Фіорентини" (190 см) сягає сотні мільйонів євро. А у 2017 році скаути "Динамо" Київ по Балканах запропонували керівництву клубу купити Душана у "Партизана" за €1 млн. Посередники готові були розпочати негайні переговори з Белградом. Керівництву "Динамо" ціна за 17-річного форварда здалася завищеною. Ну і гаразд", — повідомляє Динамо Київ Inside.

У сезоні 2021/22 21-річний нападник у 23-х матчах на клубному рівні забив 19 голів, а також віддав 3 асисти. На рахунку форварда 7 голів за збірну Сербії у 14 поєдинках.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишня дівчина "динамівця" заручилася з футболістом "Шахтаря".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Фіорентина #ФК Партизан #Душан Влахович
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