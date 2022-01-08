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"Динамо" може отримати мільйони за форварда з глибокого запасу

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Владислав Супряга Новина оновлена 08 січня 2022, 10:07
Владислав Супряга

Нападник все ще цікавий італійській команді.

Футболіст "Динамо" та молодіжної збірної України Владислав Супряга, якого головний тренер "Біло-синіх" Мірча Луческу хотів відправити в оренду до Румунії, досі цікавий "Сампдорії" із Серії А. Італійський клуб готовий заплатити мільйони просто за оренду гравця на півроку.

Про це повідомляє sampnews24.

За інформацією джерела, генуезці хочуть орендувати нападника до кінця сезону за 1 млн євро (понад 31 млн грн) з правом викупу за 8 млн євро (майже 250 млн грн). Примітно, що влітку минулого року "Сампдорія" намагалася отримати нападника, проте домовитись із "Динамо" італійській команді не вдалося.

У кампанії 2021/22 21-річний Владислав зіграв лише 6 матчів за киян та гольовими діями не відзначався.

"Динамо" має проблеми в атакувальній лінії. Поки що жоден форвард не зумів застовпити за собою місце в основі колективу Луческу на позиції нападника. Примітно, що без забивного гравця на цій позиції Містер нерідко вибирав варіант з Денисом Гармашем на вістрі, і це працювало.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Динамо" відмовилося від кругленької суми за "нового Циганкова".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Сампдорія #Владислав Супряга
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