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"Динамо" відправить подружжя в оренду в клуб із сусідньої країни

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Владислав Супряга Новина оновлена 03 грудня 2021, 16:54
Владислав Супряга

Луческу вже дав згоду на перехід.

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга може продовжити кар’єру у "Клужі", повідомляє PlaySport.

За даними румунських ЗМІ, Мірча Луческу провів переговори з гравцем та керівництвом клубу, і сторони ухвалили спільне рішення про оренду на один сезон. У той же час, румунський клуб зможе через рік викупити футболіста за сім мільйонів євро.

Зарплата Супряги у румунському клубі складе 25 тисяч євро.

Цього сезону УПЛ нападник провів сім матчів і не забив жодного м’яча.

Літов у ЗМІ була інформація, що низка італійських клубів хотіли підписати Супрягу, але не змогли домовитися з киянами про суму компенсації.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишня дівчина Супряги розповіла про складний період у кар’єрі форварда у київському "Динамо". Нападник нерідко плакав ночами і не хотів йти на тренування. Також Супряга міг перейти до "Дженоа", однак травмувався у товариському матчі, і трансфер зірвався. На даний момент клуб із Генуї очолює український фахівець Андрій Шевченко.

Теги:
#Трансфери #ФК Клуж #ФК Динамо (Київ) #Владислав Супряга
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