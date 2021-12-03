Укр

"Динамо" отправит Супрягу в аренду в клуб из соседней страны

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Владислав Супряга Новость обновлена 03 декабря 2021, 16:54
Владислав Супряга

Луческу уже дал согласие на переход.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга может продолжить карьеру в "Клуже", сообщает PlaySport.

По данным румынских СМИ, Мирча Луческу провел переговоры с игроком и руководством клуба, и стороны приняли совместное решение об аренде на один сезон. В то же время румынский клуб сможет через год выкупить футболиста за семь миллионов евро.

Зарплата Супряги в румынском клубе составит 25 тысяч евро.

В нынешнем сезоне УПЛ нападающий провел семь матчей и не забил ни одного мяча.

Летов в СМИ была информация, что ряд итальянских клубов хотели подписать Супрягу, но не смогли договориться с киевлянами о сумме компенсации.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывшая девушка Супряги рассказала о сложном периоде в карьере форварда в киевском "Динамо". Нападающий нередко плакал по ночам и не хотел идти на тренировку. Также Супряга мог перейти в "Дженоа", однако травмировался в товарищеском матче, и трансфер сорвался. На данный момент клуб из Генуи возглавляет украинский специалист Андрей Шевченко.

Теги:
#Трансферы #ФК Клуж #ФК Динамо (Киев) #Владислав Супряга
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