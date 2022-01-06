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"Динамо" відмовилося від 60 млн за футболіста в оренді

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Георгій Цитаішвілі Новина оновлена 06 січня 2022, 20:22
Георгій Цитаішвілі

"Біло-сині" мають плани на гравця.

Словацький футбольний клуб "Слован" Братислава зробив пропозицію "Динамо" щодо атакувального півзахисника Георгія Цитаішвілі, який прийняв рішення виступати за Грузію, а не Україну.

Про це повідомляє GOAL.GE.

За інформацією джерела, словацький клуб був готовий заплатити киянам близько 2 млн євро (понад 60 млн гривень) за 21-річного грузинського хавбека, який зараз знаходиться в оренді в "Чорноморці". "Динамо" відкинуло пропозицію по футболісту, адже той входить до планів головного тренера "Біло-синіх" Мірчі Луческу.

Наступні півроку гравець проведе в оренді в одеському клубі. До речі, за першу частину сезону в стані "Моряків" Цитаішвілі, трансферна вартість якого становить 1 млн євро (дані transfermarkt), взяв участь у 15 іграх на клубному рівні, відзначившись одним голом. За чутками, Луческу не хоче відпускати перспективного грузина у зв’язку з можливим трансфером Віктора Циганкова, який виступає на тій самій позиції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент "Металіста" Олександр Ярославський зробив випад у бік "Динамо".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #ФК Чорноморець #ФК Слован #Георгій Цітаішвілі
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