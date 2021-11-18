"Досі тримаю руку на серці під час гімну України": гравець "Динамо", який змінив громадянство, заперечує зраду (відео)

Футболіст хотів виступати за рідну країну.

Півзахисник "Динамо" та збірної Грузії Георгій Цітаішвілі, який виступає в оренді в "Чорноморці", пояснив своє рішення змінити громадянство з українського на грузинське.

Про це футболіст розповів у коментарі для YouTube-каналу "Муха".

За словами колишнього гравця молодіжної збірної України, він планував змінити громадянство ще до переможного чемпіонату світу (Георгій разом зі збірною України U-20 виграв юнацький ЧС у 2019 році), проте брати Суркіси переконали вінгера почекати з цим рішенням. Цітаішвілі з повагою ставиться до України та вважає її своєю другою батьківщиною.

"Причина – батьківщина. Я відчуваю, хто я, пишаюся своєю батьківщиною, знаю, що я насамперед грузин. Знаю, що мій другий дім Україна. Досі тримаю руку на серці, коли грає гімн України. Це не означає, що я зрадив якусь країну. Я нікого не зраджував", — розповів Георгій.

Додамо, цього сезону 21-річний Цітаішвілі зіграв 12 матчів, у яких відзначився одним голом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Динамо" знайшли слід "Шахтаря" у скандальній поразці від полтавської "Ворскли" (1:2).