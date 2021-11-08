У "Динамо" побачили слід "Шахтаря" у скандальній поразці від "Ворскли" (відео)

У київському клубі знайшли, що відповісти з приводу останньої невдачі.

Голова департаменту "Динамо" по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк висловився щодо нещодавньої поразки "Біло-синіх" у 14-му турі чемпіонату України проти "Ворскли" (1:2).

Своїми думками з цього приводу Несенюк поділився на своїй сторінці у Facebook.

Микола вважає, що після втрати практично всіх шансів на боротьбу в єврокубках "Шахтар" зосередиться на чемпіонаті України, де будь-що намагатиметься зупинити "Динамо". Він назвав два такі способи: робота з арбітрами та "включення Тайсона". Несенюк зазначив, що "динамівці" можуть перемогти будь-яку команду в Україні, навіть якщо буде призначено "липовий" пенальті в їхній бік, а ось як боротися з футболістами, які "відчують расизм" і починають тягнути час, збиваючи темп гри, він не знає.

"Але знайшовся хтось розумний і порадив йому (Ранжелу) образитися на расизм, причому саме в матчі проти Динамо. І це тільки початок. Адже крім "расизму" зараз є ще й "гомофобія". А у складі "Шахтаря" – гравець на прізвисько Педріньо. Сподіваюся, що його "включити" не додумаються", — написав Несенюк.

Додамо, що Несенюк, говорячи про Тайсона, згадав випадок 2019 року, коли фанати "Динамо" расистськими випадами довели бразильця "Шахтаря" до сліз.

Відеоогляд матчу "Динамо" — "Ворскла":

А ось так ультрас "Динамо" зустріли Ранжела:

Нагадаємо, після матчу "Динамо" — "Ворскла" нападник гостей Ранжел звинуватив хавбека господарів Миколу Шапаренка та фанатів "Біло-синіх" у расизмі. Мавпячі ухання ультас "Динамо" потрапили в кадр, а ось слова Шапаренка, мабуть, ні. У результаті рефері проігнорував расистські образи на адресу бразильця, і справі поки що не дали ходу.