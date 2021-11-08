Суддя проігнорував прояви расизму у матчі "Динамо" — "Ворскла" (відео)

Спливають нові подробиці скандалу.

Після центрального матчу 14-го туру чемпіонату України "Динамо" — "Ворскла" (1:2) футболіст гостей Ранжел заявив, що зазнав расизму з боку одного "динамівця" та трибун. Тепер стало відомо, що рефері Юрій Іванов не зробив жодних записів про це у післяматчевому протоколі, хоча форвард полтавців розмовляв з ним на цю тему.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) знає про те, що сталося, проте не збирається поки що проводити розслідування через відсутність відповідних записів у протоколі гри. Таким чином, цій справі дадуть хід лише у тому випадку, якщо цим питанням займеться Комітет етики та чесної гри.

Нагадаємо, Ранжел пізніше уточнив, що його ображав на расовому ґрунті №10 (Микола Шапаренко), а от мавпячі ухання фанатів "Динамо" в адрес бразильця навіть потрапили до кадру.

Раніше "Телеграф" повідомляв про суддівський скандал у грі "Динамо" — "Ворскла". Нерви капітана "Динамо" Сергія Сидорчука не витримали від такого суддівства.