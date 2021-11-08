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Суддя проігнорував прояви расизму у матчі "Динамо" — "Ворскла" (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ранжел та Микола Шапаренко Новина оновлена 08 листопада 2021, 17:02
Ранжел та Микола Шапаренко

Спливають нові подробиці скандалу.

Після центрального матчу 14-го туру чемпіонату України "Динамо" — "Ворскла" (1:2) футболіст гостей Ранжел заявив, що зазнав расизму з боку одного "динамівця" та трибун. Тепер стало відомо, що рефері Юрій Іванов не зробив жодних записів про це у післяматчевому протоколі, хоча форвард полтавців розмовляв з ним на цю тему.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

За інформацією джерела, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) знає про те, що сталося, проте не збирається поки що проводити розслідування через відсутність відповідних записів у протоколі гри. Таким чином, цій справі дадуть хід лише у тому випадку, якщо цим питанням займеться Комітет етики та чесної гри.

Нагадаємо, Ранжел пізніше уточнив, що його ображав на расовому ґрунті №10 (Микола Шапаренко), а от мавпячі ухання фанатів "Динамо" в адрес бразильця навіть потрапили до кадру.

Раніше "Телеграф" повідомляв про суддівський скандал у грі "Динамо" — "Ворскла". Нерви капітана "Динамо" Сергія Сидорчука не витримали від такого суддівства.

Теги:
#Футбол #Расизм #ФК Динамо (Київ) #ФК Ворскла #УПЛ
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