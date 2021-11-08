Укр

Судья проигнорировал проявления расизма в матче "Динамо" - "Ворскла" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Ранжел и Николай Шапаренко Новость обновлена 08 ноября 2021, 17:02
Ранжел и Николай Шапаренко

Всплывают все новые и новые подробности скандала.

После центрального матча 14-го тура чемпионата Украины "Динамо" — "Ворскла" (1:2) футболист гостей Ранжел заявил, что подвергся расизму со стороны одного "динамовца" и трибун. Теперь стало известно, что рефери Юрий Иванов не сделал никаких записей об этом в послематчевом протоколе, хотя форвард полтавчан беседовал с ним на эту тему.

Об этом сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) знает о произошедшем, однако не собирается пока проводить расследование из-за отсутствия соответствующих записей в протоколе игры. Таким образом, этому делу дадут ход только в том случае, если этим вопросом займется Комитет этики и честной игры.

Напомним, Ранжел позже уточнил, что его оскорблял на расовой почве №10 (Николай Шапаренко), а вот обезьяньи уханья фанатов "Динамо" в адрес бразильца даже попали в кадр.

Ранее "Телеграф" сообщал о судейском скандале в игре "Динамо" — "Ворскла". Нервы капитана "Динамо" Сергея Сидорчука не выдержали от такого судейства.

Теги:
#Футбол #Расизм #ФК Динамо (Киев) #ФК Ворскла #УПЛ
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