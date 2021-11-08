В "Динамо" усмотрели след "Шахтера" в скандальном поражении от "Ворсклы" (видео)

В киевском клубе нашли, что ответить по поводу последней неудачи.

Глава департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк высказался касательно недавнего поражения "Бело-синих" в 14-м туре чемпионата Украины против "Ворсклы" (1:2).

Своими мыслями по этому поводу Несенюк поделился на своей страничке в Facebook.

Николай считает, что после потери практически всех шансов на борьбу в еврокубках "Шахтер" сосредоточится на чемпионате Украины, где любыми способами будет пытаться остановить "Динамо". Николай назвал два таких способа: работа с арбитрами и "включение Тайсона". Несенюк отметил, что "динамовцы" могут победить любую команду в Украине, даже если будет назначен "липовый" пенальти в их сторону, а вот как бороться с футболистами, которые "ощущают расизм" и начинают тянуть время, сбивая темп игры, он не знает.

"Но нашелся кто-то умный и посоветовал ему обидеться на расизм, причем именно в матче против Динамо. И это только начало. Ведь кроме "расизма" сейчас есть еще и "гомофобия". А в составе "Шахтера" – игрок на прозвище Педриньо Надеюсь, что его "включить" не додумаются", — написал Несенюк.

Добавим, что Несенюк, говоря о Тайсоне, вспомнил случай 2019 года, когда фанаты "Динамо" расистскими выпадами довели бразильца "Шахтера" до слез.

Видеообзор матча "Динамо" — "Ворскла":

А вот так ультрас "Динамо" встретили Ранжела:

Напомним, после матча "Динамо" — "Ворскла" нападающий гостей Ранжел обвинил хавбека хозяев Николая Шапаренко и фанатов "Бело-синих" в расизме. Обезьяньи уханья ультас "Динамо" попали в кадр, а вот слова Шапаренко, видимо, нет. В итоге рефери проигнорировал расистские оскорбления в адрес бразильца, и делу пока не дали ход.