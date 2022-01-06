"Динамо" отказалось от 60 млн за футболиста в аренде

"Бело-синие" имеют планы на игрока.

Словацкий футбольный клуб "Слован" Братислава сделал предложение "Динамо" по атакующему полузащитнику Георгию Цитаишвили, который принял решение выступать за Грузию, а не Украину.

Об этом сообщает GOAL.GE.

По информации источника, словацкий клуб был готов заплатить киевлянам около 2 млн евро (больше 60 млн гривен) за 21-летнего грузинского хавбека, который сейчас находится в аренде в "Черноморце". "Динамо" отвергло предложение по футболисту, ведь тот входит в планы главного тренера "Бело-синих" Мирчи Луческу.

Следующие полгода игрок проведет в аренде в одесском клубе. К слову, за первую часть сезона в стане "Моряков" Цитаишвили, трансферная стоимость которого составляет 1 млн евро (данные transfermarkt), принял участие в 15 играх на клубном уровне, отметившись одним голом. По слухам, Луческу не хочет отпускать перспективного грузина в связи с возможным трансфером Виктора Цыганкова, выступающего на той же позиции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент "Металлиста" Александр Ярославский сделал выпад в сторону "Динамо".