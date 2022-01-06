Ярославський уколов "Динамо" якістю полів (відео)

В академії харківського клубу найсучасніші поля.

Президент "Металіста" Олександр Ярославський, дочка якого отримала посаду в клубі, зробив випад у бік київського "Динамо".

Відповідне інтерв’ю з’явилося на YouTube-каналі Football Hub.

За словами Ярославського, у "Динамо" немає ультрасучасних футбольних полів, які є в академії харківського клубу.

"Не думаю, що на базі "Динамо" є такі поля. Тому що у нас покриття найостаннішої генерації. Вже не пам’ятаю, чи німецька фірма. Не думаю, що у "Динамо" таке ж, коли вони цього року відновлювали поля. Думаю, таких полів в Україні немає", — заявив Ярославський.

14 футбольних полів для академії "Металіста" коштували близько 50 млн гривень:

Академія Металіста

Академія Металіста — вид зверху

Нагадаємо, "Металіст" виступає у Першій лізі, де утримує лідерство. Харківський клуб прагне до УПЛ, де перед командою стоятимуть найвищі завдання (потрапляння до єврокубків).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що юнацька команда "Динамо", яка пробилася в євровесну, живе в не найкращих умовах, а база київської команди потребує ремонту.