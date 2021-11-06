11-річна дочка Ярославського отримала відповідальну посаду у "Металісті"

Катя Ярославська – селекціонер.

Катерина Ярославська, дочка власника "Металіста" Олександра Ярославського, здобула посаду у харківському клубі, повідомляє сайт харків’ян.

11-річна дівчинка, яка зараз навчається в одній із британських шкіл, відповідатиме за селекцію "Металіста" за англійським вектором. Ярославська стане помічником нового спортивного директора клубу Папи Гуйє.

У соцмережах дівчина неодноразово робить публікації про футбол. Зокрема, останню історію присвячено перемогу "Манчестер Сіті" над "Манчестер Юнайтед" у манкуніанському дербі з рахунком 2:0.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Металіст" пробився до 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Харківський клуб наразі лідирує у чемпіонаті України серед команд Першої ліги та має високі шанси на вихід до української Прем’єр-ліги. Проте, тренери команди суперників часто скаржаться на суддівство в іграх проти харківського клубу.

Перед виходом в УПЛ "Металіст" не проти посилитися, зокрема клуб пропонує десятки мільйонів за зіркового бразильського футболіста.