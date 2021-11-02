Ще один тренер дорікнув "Металісту" через суддівство

Черговий тренер зробив випад у бік харківського клубу.

Після закидів у бік "Металіста" від наставника "Оболоні" подібними висловлюваннями відзначився і головний тренер "Альянсу" Юрій Ярошенко, який виявився не дуже задоволеним суддівством у матчі 16 туру Першої ліги проти харків’ян.

Фахівець дав коментар із цього приводу прес-службі харківського клубу.

"Металіст" переміг вдома "Альянс" з рахунком 2:0. Дублем вистрілив Євген Підлепенець. Ярошенко після гри зазначив, що суддям не треба допомагати "Металісту", адже цей клуб рівня Прем’єр-ліги й може вирішити турнірні завдання без симпатій рефері.

"Єдине, звичайно, хотілося б… Не треба цій команді допомагати, вона реально дуже сильна, для Прем’єр-ліги. Вони повинні рухатися у спортивній боротьбі. Все-таки симпатії дуже сильні були з боку суддівського корпусу. Але нічого, загартовуватимемося в цьому плані", — розповів Ярошенко після гри.

Відеоогляд матчу "Металіст" — "Альянс":

Зазначимо, за підсумками цієї зустрічі харківський клуб (41 очко) продовжує впевнено лідирувати у Першій лізі, "Альянс" (26 очок) четвертий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Металіст" пробився до 1/4 фіналу Кубка України сезону 2021/22.