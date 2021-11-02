Рус

Ще один тренер дорікнув "Металісту" через суддівство

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
130
Юрій Ярошенко Новина оновлена 02 листопада 2021, 12:02
Юрій Ярошенко

Черговий тренер зробив випад у бік харківського клубу.

Після закидів у бік "Металіста" від наставника "Оболоні" подібними висловлюваннями відзначився і головний тренер "Альянсу" Юрій Ярошенко, який виявився не дуже задоволеним суддівством у матчі 16 туру Першої ліги проти харків’ян.

Фахівець дав коментар із цього приводу прес-службі харківського клубу.

"Металіст" переміг вдома "Альянс" з рахунком 2:0. Дублем вистрілив Євген Підлепенець. Ярошенко після гри зазначив, що суддям не треба допомагати "Металісту", адже цей клуб рівня Прем’єр-ліги й може вирішити турнірні завдання без симпатій рефері.

"Єдине, звичайно, хотілося б… Не треба цій команді допомагати, вона реально дуже сильна, для Прем’єр-ліги. Вони повинні рухатися у спортивній боротьбі. Все-таки симпатії дуже сильні були з боку суддівського корпусу. Але нічого, загартовуватимемося в цьому плані", — розповів Ярошенко після гри.

Відеоогляд матчу "Металіст" — "Альянс":

Зазначимо, за підсумками цієї зустрічі харківський клуб (41 очко) продовжує впевнено лідирувати у Першій лізі, "Альянс" (26 очок) четвертий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Металіст" пробився до 1/4 фіналу Кубка України сезону 2021/22.

Теги:
#Футбол #ФК Металіст #Перша ліга #ФК Альянс
Щоб потрапити до лікарні – не обов’язково захворіти
В регіонах
Враження від ситуації у ковідній лікарні: "Там реально чуєш запах смерті"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Щоб потрапити до лікарні – не обов’язково захворіти
Враження від ситуації у ковідній лікарні: "Там реально чуєш запах смерті"
Дата публікації
Категорія
До середини листопада снігу чекати не варто
Коли в Україні випаде перший сніг: прогноз синоптика
Дата публікації
Категорія
Тарас Цимбалюк у серіалі "Кріпосна"
Зірка "Кріпосної" Тарас Цимбалюк: я можу зіграти і "голубого", але в чомусь достойному
Дата публікації
Категорія
Голосування у Харкові.
Скандал після виборів у Харкові: на нового мера подадуть до суду
Дата публікації
Категорія
Ірина Верещук, Павло Рябікін, Олексій Резніков та Юлія Свириденко
Рєзніков очолить Міноборони, а Верещук потрапить до Кабміну: "Слуги народу" погодили заміну міністрів