"Металіст" пробився до чвертьфіналу Кубка України, забивши "Колосу" супергол з льоту (відео)

Харківський клуб пройшов команду з найвищого дивізіону.

У четвер, 28 жовтня, відбулися кілька матчів 1/8 фіналу Кубка України сезону 2021/22, зокрема першоліговий "Металіст" у Харкові на однойменному стадіоні приймав "Колос", який у матчі 12-го туру чемпіонату України програв "Зорі" ( 1:0). Кубкова зустріч завершилася перемогою господарів із рахунком 1:0.

Переможний та єдиний гол у зустрічі харків’яни забили у першому таймі. На 19-й хвилині Олександр Мізюк вдало спіймав м’яч і з льоту гарматним ударом вбив круглого в сітку воріт представника УПЛ. Цей гол вивів "Металіст" до 1/4 фіналу КУ. Поєдинки цієї стадії турніру заплановано на весну 2022 року.

Відео голу Мізюка:

Повний відеоогляд зустрічі:

У першому поєдинку ігрового дня "Львів" у серії пенальті пройшов "Альянс" (1:1, 2:3).

Також "Зоря" на виїзді у додатковий час обіграла "Рух" (0:2).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до чвертьфіналу Кубка України пробилися "Шахтар", який розгромив "Чорноморець" (0:3), і "Динамо", яке без проблем обіграло "Маріуполь" (1:2).

Нагадаємо, інша харківська команда "Металіст-1925" залишила турнір у матчі з "Олександрією" (2:5). Зазначимо, ще одну гру Кубка України ЛНЗ — "Дніпро-1" було перенесено через спалах коронавірусу в стані черкаської команди.