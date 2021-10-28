Укр

"Металлист" пробился в четвертьфинал Кубка Украины, забив "Колосу" супергол с лету (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Металлист" празднует гол Новость обновлена 28 октября 2021, 21:30
"Металлист" празднует гол

Харьковский клуб прошел команду из высшего дивизиона.

В четверг, 28 октября, состоялись несколько матчей 1/8 финала Кубка Украины сезона 2021/22, в частности перволиговый "Металлист" в Харькове на одноименном стадионе принимал "Колос", который в матче 12-го тура чемпионата Украины проиграл "Заре" (1:0). Кубковая встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Победный и единственный гол во встрече харьковчане забили в первом тайме. На 19-й минуте Александр Мизюк удачно поймал мяч на лету и пушечным ударом вколотил круглого в сетку ворот представителя УПЛ. Этот гол вывел "Металлист" в 1/4 финала КУ. Поединки этой стадии турнира запланированы на весну 2022 года.

Видео гола Мизюка:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее:

В первом поединке игрового дня "Львов" в серии пенальти прошел "Альянс" (1:1, 2:3).

Также "Заря" на выезде в дополнительное время обыграла "Рух" (0:2).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в четвертьфинал Кубка Украины пробились "Шахтер", разгромивший "Черноморец" (0:3), и "Динамо", без проблем обыгравшее "Мариуполь" (1:2).

Напомним, другая харьковская команда "Металлист-1925" покинула турнир в матче с "Александрией" (2:5). Отметим, еще одна игра Кубка Украины ЛНЗ — "Днепр-1" была перенесена из-за вспышки коронавируса в стане черкасской команды.

Теги:
#Футбол #ФК Металлист #Кубок Украины #ФК Колос
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