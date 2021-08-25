Рус

"Згвалтували український футбол": "Оболонь" поскаржилася на суддівство в матчі з "Металістом" (відео)

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
Читати російською
Автор
56
"Згвалтували український футбол": "Оболонь" поскаржилася на суддівство в матчі з "Металістом" (відео) Новина оновлена 25 серпня 2021, 18:06
"Оболонь" написала відкритий лист через суддівство матчу Першої ліги

В українському футболі спалахнув черговий скандал.

Футбольний клуб "Оболонь" на своєму офіційному сайті опублікував текст відкритого листа на адресу президента УАФ Андрія Павелка та президента ПФЛ Олександра Каденка. У ньому київський клуб поскаржився на дії арбітра Геннадія Серпутько, який працював на матчі 5-го туру Першої ліги "Металіст" — "Оболонь" (3:0).

В "Оболоні" вважають, що їх клуб і весь український футбол "був зґвалтований" упередженою роботою рефері.

"​​Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК "Металіст" (Харків) та ФК "Оболонь" (Київ) за допомогою арбітра Серпутька Г., який на 1-й хвилині поставив сумнівний пенальті у наші ворота, а також упереджено трактував епізоди на користь команди суперника впродовж усієї гри, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу "Оболонь", а й усього українського футболу", — говорить повідомлення на сайті" Оболоні".

Також в "Оболоні" відзначили, що за 5 турів в ворота опонентів "Металіста" призначили 5 пенальті і видалили 4 гравців суперників харків’ян.

Відзначимо, за підсумками 5-го туру "Металіст" з 15 очками займає перше місце, а "Оболонь" з сімома очками — сьома.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська суддя забула видалити футболіста, показавши тому 2 жовті картки.

У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Новини США
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
У США суд відмовився припиняти справу ПриватБанку за клопотанням Коломойського
Дата публікації
Категорія
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Керувати Кривим Рогом після загибелі мера буде Вілкул
Дата публікації
Категорія
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Прапороносець збірної завоювала перше "золото" для України на Паралімпіаді в Токіо
Дата публікації
Категорія
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Кучма застеріг Зеленського від образ на адресу Путіна і пояснив, чому
Дата публікації
Категорія
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС
"Ви не підходите...": президент Естонії розговорилася, кажучи про перспективи України в ЄС