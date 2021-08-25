"Згвалтували український футбол": "Оболонь" поскаржилася на суддівство в матчі з "Металістом" (відео)

В українському футболі спалахнув черговий скандал.

Футбольний клуб "Оболонь" на своєму офіційному сайті опублікував текст відкритого листа на адресу президента УАФ Андрія Павелка та президента ПФЛ Олександра Каденка. У ньому київський клуб поскаржився на дії арбітра Геннадія Серпутько, який працював на матчі 5-го туру Першої ліги "Металіст" — "Оболонь" (3:0).

В "Оболоні" вважають, що їх клуб і весь український футбол "був зґвалтований" упередженою роботою рефері.

"​​Те, що відбулося 22 серпня 2021 року у матчі 5-го туру Чемпіонату ПФЛ України між командами ФК "Металіст" (Харків) та ФК "Оболонь" (Київ) за допомогою арбітра Серпутька Г., який на 1-й хвилині поставив сумнівний пенальті у наші ворота, а також упереджено трактував епізоди на користь команди суперника впродовж усієї гри, ми розцінюємо як зґвалтування не тільки футбольного клубу "Оболонь", а й усього українського футболу", — говорить повідомлення на сайті" Оболоні".

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Також в "Оболоні" відзначили, що за 5 турів в ворота опонентів "Металіста" призначили 5 пенальті і видалили 4 гравців суперників харків’ян.

Відзначимо, за підсумками 5-го туру "Металіст" з 15 очками займає перше місце, а "Оболонь" з сімома очками — сьома.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українська суддя забула видалити футболіста, показавши тому 2 жовті картки.