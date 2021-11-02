Еще один тренер упрекнул "Металлист" в благосклонном судействе

Очередной тренер сделал выпад в сторону харьковского клуба.

После упреков в сторону "Металлиста" от наставника "Оболони" подобными высказываниями отметился и главный тренер "Альянса" Юрий Ярошенко, который оказался не очень довольным судейством в матче 16-го тура Первой лиги против харьковчан.

Специалист дал комментарий по этому поводу пресс-службе харьковского клуба.

"Металлист" победил дома "Альянс" со счетом 2:0. Дублем выстрелил Евгений Подлепенец. Ярошенко после игры отметил, что судьям не надо помогать "Металлисту", ведь этот клуб уровня Премьер-лиги и может решить турнирные задачи без симпатий рефери.

"Единственное, конечно, хотелось бы… Не надо этой команде помогать, она реально очень сильная, для Премьер-лиги. Они должны двигаться в спортивной борьбе. Все-таки симпатии очень сильные были со стороны судейского корпуса. Но ничего, будем закаляться в этом плане", — рассказал Ярошенко после игры.

Видеообзор матча "Металлист" — "Альянс":

Отметим, по итогам этой встречи харьковский клуб (41 очко) продолжает уверенно лидировать в Первой лиге, "Альянс" (26 очков) — четвертый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Металлист" пробился в 1/4 финала Кубка Украины сезона 2021/22.