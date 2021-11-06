Укр

11-летняя дочь Ярославского получила ответственную должность в "Металлисте"

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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В столь юном возрасте Катя уже работает в клубе Новость обновлена 06 ноября 2021, 17:41
В столь юном возрасте Катя уже работает в клубе

Катя Ярославская — селекционер.

Екатерина Ярославская, дочь владельца "Металлиста" Александра Ярославского, получила должность в харьковском клубе, сообщает сайт харьковчан.

11-летняя девочка, которая сейчас обучается в одной из британских школ, будет отвечать за селекцию "Металлиста" по английскому вектору. Ярославская станет помощником нового спортивного директора клуба Папы Гуйе.

В соцсетях девушка неоднократно делает публикации о футболе. В частности, последняя история посвящена победа "Манчестер Сити" над "Манчестер Юнайтед" в манкунианском дерби со счетом 2:0.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Металлист" пробился в 1/4 финала Кубка Украины по футболу. Харьковский клуб на данный момент лидирует в чемпионате Украины среди команд Первой лиги и имеет высокие шансы на выход в украинскую Премьер-лигу. Однако тренеры команды соперников часто жалуются на судейство в играх против харьковского клуба.

Перед выходом в УПЛ "Металлист" не против усилиться, в частности, клуб предлагает десятки миллионов за звездного бразильского футболиста.

Теги:
#Футбол #ФК Металлист #Александр Ярославский
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