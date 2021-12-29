Рус

"Син Суркіса приїде — все зроблять": журналіст показав "ушатану" базу "Динамо"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
33
Назар Волошин Новина оновлена 29 грудня 2021, 10:51
Назар Волошин

Юні "динамівці" живуть у старому корпусі команди.

Нападник "Динамо" U-19 Назар Волошин, який допоміг своїй команді пробитися до плей-офф Юнацької ліги УЄФА, показав журналісту Дмитру Поворознюку базу команди.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі "ТРЕНДЕЦ".

Поворознюка здивував стан приміщень на базі юнацької команди "Динамо", хоча журналіст і зазначив, що дух великого минулого команди присутній тут. Волошин пожартував, що ремонт на базі зроблять тоді, коли сюди приїде виступати син Григорія Суркіса В’ячеслав, який минулого сезону грав за "Динамо" U-15.

Старий корпус на базі "Динамо", де живе та тренується команда U-19
Старий корпус на базі "Динамо", де живе та тренується команда U-19
Шпалери на базі "Динамо" і не думають міняти
Шпалери на базі "Динамо" і не думають міняти
Назар Волошин провів екскурсію базою "Динамо"
Назар Волошин провів екскурсію базою "Динамо"

"Шпалери змінюють? Ні. Говорили про ремонт? Колись говорили, що колись робитимуть ремонт. Затягують, напевно. Ну всі думають, що зараз Славік Суркіс приїде на базу – зроблять одразу", — пожартував Волошин.

Додамо, що "Динамо" U-19 – єдина українська команда, яка пробилася у євровесну. У 1/16 фіналу "Біло-синім" належить зіграти з "Депортіво". Одноматчева дуель відбудеться у лютому 2022 року в Іспанії.

Нагадаємо, Суркіс-молодший, який грає на позиції воротаря, минулого сезону виграв чемпіонат України U-15.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу все ще хоче врятувати свій колишній клуб у Румунії від вильоту, користуючись гравцями київської команди.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Назар Волошин
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
В регіонах
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Пожежа в реанімації ковідного відділення забрала життя трьох людей
"Лікар із опіками встиг винести пацієнта": перше відео з місця смертельної пожежі у лікарні на Прикарпатті
Дата публікації
Категорія
Президент Путін у компанії найвищого військового командування РФ
Мова вже не лише про долю України, а й світу: чого варто чекати від армії Путіна у 2022 році
Дата публікації
Категорія
Новий рік у засніженому лісі
Синоптики уточнили, де в Новорічну ніч вдарять морози
Дата публікації
Категорія
Стрілянина в клубі "Арена" в Одесі
В Одесі застрелили кримінального авторитета: подробиці (фото)
Дата публікації
Категорія
Панорама готелю
Десятки українців застрягли в Єгипті на Новий рік: їм продали тури, але селити відмовилися (відео)