"Син Суркіса приїде — все зроблять": журналіст показав "ушатану" базу "Динамо"
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Юні "динамівці" живуть у старому корпусі команди.
Нападник "Динамо" U-19 Назар Волошин, який допоміг своїй команді пробитися до плей-офф Юнацької ліги УЄФА, показав журналісту Дмитру Поворознюку базу команди.
Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі "ТРЕНДЕЦ".
Поворознюка здивував стан приміщень на базі юнацької команди "Динамо", хоча журналіст і зазначив, що дух великого минулого команди присутній тут. Волошин пожартував, що ремонт на базі зроблять тоді, коли сюди приїде виступати син Григорія Суркіса В’ячеслав, який минулого сезону грав за "Динамо" U-15.
"Шпалери змінюють? Ні. Говорили про ремонт? Колись говорили, що колись робитимуть ремонт. Затягують, напевно. Ну всі думають, що зараз Славік Суркіс приїде на базу – зроблять одразу", — пожартував Волошин.
Додамо, що "Динамо" U-19 – єдина українська команда, яка пробилася у євровесну. У 1/16 фіналу "Біло-синім" належить зіграти з "Депортіво". Одноматчева дуель відбудеться у лютому 2022 року в Іспанії.
Нагадаємо, Суркіс-молодший, який грає на позиції воротаря, минулого сезону виграв чемпіонат України U-15.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу все ще хоче врятувати свій колишній клуб у Румунії від вильоту, користуючись гравцями київської команди.
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