"Син Суркіса приїде — все зроблять": журналіст показав "ушатану" базу "Динамо"

Юні "динамівці" живуть у старому корпусі команди.

Нападник "Динамо" U-19 Назар Волошин, який допоміг своїй команді пробитися до плей-офф Юнацької ліги УЄФА, показав журналісту Дмитру Поворознюку базу команди.

Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі "ТРЕНДЕЦ".

Поворознюка здивував стан приміщень на базі юнацької команди "Динамо", хоча журналіст і зазначив, що дух великого минулого команди присутній тут. Волошин пожартував, що ремонт на базі зроблять тоді, коли сюди приїде виступати син Григорія Суркіса В’ячеслав, який минулого сезону грав за "Динамо" U-15.

Старий корпус на базі "Динамо", де живе та тренується команда U-19

Шпалери на базі "Динамо" і не думають міняти

Назар Волошин провів екскурсію базою "Динамо"

"Шпалери змінюють? Ні. Говорили про ремонт? Колись говорили, що колись робитимуть ремонт. Затягують, напевно. Ну всі думають, що зараз Славік Суркіс приїде на базу – зроблять одразу", — пожартував Волошин.

Додамо, що "Динамо" U-19 – єдина українська команда, яка пробилася у євровесну. У 1/16 фіналу "Біло-синім" належить зіграти з "Депортіво". Одноматчева дуель відбудеться у лютому 2022 року в Іспанії.

Нагадаємо, Суркіс-молодший, який грає на позиції воротаря, минулого сезону виграв чемпіонат України U-15.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу все ще хоче врятувати свій колишній клуб у Румунії від вильоту, користуючись гравцями київської команди.