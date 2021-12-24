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Луческу хоче врятувати румунський клуб за рахунок "Динамо"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Мірча Луческу Новина оновлена 24 грудня 2021, 12:35
Мірча Луческу

Румунський спеціаліст може допомогти колишній команді.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, який нещодавно висловився про конфлікт з ультрас "Біло-синіх", хоче допомогти бухарестському "Динамо", яке знаходиться на межі вильоту у чемпіонаті Румунії.

Про це Містер розповів в інтерв’ю digisport.

Луческу мав попередні домовленості з колишнім тренером румунського колективу Мірчею Редником про оренду кількох футболістів. Планувалося, що київський клуб відправить у Бухарест пару виконавців, які б допомогли команді залишитися у вищому дивізіоні. Проте Редник був звільнений через незадовільні результати. Зараз Луческу підтвердив, що оренда "динамівців" все ще можлива, проте найкращих виконавців він все ж таки планує залишити в Києві.

"Є така ідея. "Динамо" також зацікавлене в цьому. Ця ідея залишається й у відсутності Редника. Я не знаю, чи вирішиться проблема лише внаслідок трансферів кількох гравців. З молодими футболістами не врятуєшся від вильоту, але вони несуть ентузіазм. З цінними гравцями — так, але вони мені також потрібні", — розповів Луческу.

Зазначимо, бухарестське "Динамо" зараз перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці чемпіонату Румунії.

Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал з орендованими "динамівцями".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Мірча Луческу #ФК Динамо (Бухарест)
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