Укр

Луческу хочет спасти румынский клуб за счет "Динамо"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Мирча Луческу Новость обновлена 24 декабря 2021, 12:35
Мирча Луческу

Румынский специалист может помочь бывшей команде.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу, который недавно высказался о конфликте с ультрас "Бело-синих", хочет помочь бухарестскому "Динамо", которое находится на грани вылета в чемпионате Румынии.

Об этом Мистер рассказал в интервью digisport.

Луческу имел предварительные договоренности с бывшим тренером румынского коллектива Мирчей Редником об аренде нескольких футболистов. Планировалось, что киевский клуб отправит в Бухарест пару исполнителей, которые помогли бы команде остаться в высшем дивизионе. Однако Редник был уволен за неудовлетворительные результаты. Сейчас Луческу подтвердил, что аренда "динамовцев" все еще возможна, однако лучших исполнителей он все же планирует оставить в Киеве.

"Есть такая идея. "Динамо" также заинтересовано в этом. Эта идея остается и в отсутствии Редника. Я не знаю, решится ли проблема только за счет трансферов нескольких игроков. С молодыми футболистами не спасешься от вылета, но они несут энтузиазм. С ценными игроками – да, но они мне также нужны", — поведал Луческу.

Отметим, бухарестское "Динамо" на данный момент находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Румынии.

Ранее "Телеграф" сообщал о скандале с арендованными "динамовцами".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Мирча Луческу #ФК Динамо (Бухарест)
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