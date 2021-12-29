"Сын Суркиса приедет - все сделают": журналист показал "ушатанную" базу "Динамо"

Юные "динамовцы" живут в старом корпусе команды.

Нападающий "Динамо" U-19 Назар Волошин, который помог своей команде пробиться в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, показал журналисту Дмитрию Поворознюку базу команды.

Соответсвующее видео появилось на YouTube-канале "ТРЕНДЕЦ".

Поворознюка удивило состояние помещений на базе юношеской команды "Динамо", хотя журналист и отметил, что дух великого прошлого команды присутствует здесь. Волошин пошутил, что ремонт на базе сделают тогда, когда сюда приедет выступать сын Григория Суркиса Вячеслав, который в прошлом сезоне блистал за "Динамо" U-15.

Старый корпус на базе "Динамо", где жывет и тренируется команда U-19

Обои на базе "Динамо" и не думают переклеивать

Назар Волошин провел экскурсию по базе "Динамо"

"Обои меняют? Нет. Говорили о ремонте? Когда-то говорили, что будут когда-то делать ремонт. Затягивают, наверное. Ну все думают, что сейчас Славик Суркис приедет на базу – сделают сразу", — пошутил Волошин.

Добавим, что "Динамо" U-19 — единственная украинская команда, которая пробилась в евровесну. В 1/16 финала "Бело-синим" предстоит сыграть с "Депортиво". Одноматчевая дуэль состоится в феврале в Испании.

Напомним, Суркис-младший, который играет на позиции вратаря, в прошлом сезоне выиграл чемпионат Украины U-15.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу все еще хочет спасти свой бывший клуб в Румынии от вылета за счет игроков киевской команды.