Ярославский уколол "Динамо" качеством полей (видео)
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Поля в академии харьковского клуба самые современные.
Президент "Металлиста" Александр Ярославский, дочь которого получила должность в клубе, сделал выпад в сторону киевского "Динамо".
Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Football Hub.
По словам Ярославского, в "Динамо" нет ультрасовременных футбольных полей, которые есть в академии харьковского клуба.
"Не думаю, что на базе "Динамо" есть такие поля. Потому что у нас покрытие самой последней генерации. Уже не помню, то ли немецкая фирма. Не думаю, что у "Динамо" такое же, когда они в этом году восстанавливали поля. Думаю, таких полей в Украине нет", – заявил Ярославский.
14 футбольных полей для академии "Металлиста" стоили около 50 млн гривен:
Напомним, "Металлист" выступает в Первой лиге, где удерживает лидерство. Харьковский клуб стремится в УПЛ, где перед командой будут стоять самые высокие задачи (попадание в еврокубки).
Ранее "Телеграф" сообщал, что юношеская команда "Динамо", которая пробилась в евровесну, живет в не лучших условиях, а база киевской команды нуждается в ремонте.
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