Ярославский уколол "Динамо" качеством полей (видео)

Поля в академии харьковского клуба самые современные.

Президент "Металлиста" Александр Ярославский, дочь которого получила должность в клубе, сделал выпад в сторону киевского "Динамо".

Соответствующее интервью появилось на YouTube-канале Football Hub.

По словам Ярославского, в "Динамо" нет ультрасовременных футбольных полей, которые есть в академии харьковского клуба.

"Не думаю, что на базе "Динамо" есть такие поля. Потому что у нас покрытие самой последней генерации. Уже не помню, то ли немецкая фирма. Не думаю, что у "Динамо" такое же, когда они в этом году восстанавливали поля. Думаю, таких полей в Украине нет", – заявил Ярославский.

14 футбольных полей для академии "Металлиста" стоили около 50 млн гривен:

Академия Металлиста

Академия Металлиста - вид сверху

Напомним, "Металлист" выступает в Первой лиге, где удерживает лидерство. Харьковский клуб стремится в УПЛ, где перед командой будут стоять самые высокие задачи (попадание в еврокубки).

Ранее "Телеграф" сообщал, что юношеская команда "Динамо", которая пробилась в евровесну, живет в не лучших условиях, а база киевской команды нуждается в ремонте.