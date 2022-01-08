"Динамо" может получить миллионы за форварда из глубокого запаса

Нападающий все еще интересен итальянской команде.

Футболист "Динамо" и молодежной сборной Украины Владислав Супряга, которого главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу хотел отправить в аренду в Румынию, до сих пор интересен "Сампдории" из Серии А. Итальянский клуб готов заплатить миллионы просто за аренду игрока на полгода.

Об этом сообщает sampnews24.

По информации источника, генуэзцы хотят арендовать нападающего до конца сезона за 1 млн евро (более 31 млн грн) с правом выкупа за 8 млн евро (почти 250 млн грн). Примечательно, что летом прошлого года "Сампдория" пыталась заполучить нападающего, однако договориться с "Динамо" итальянской команде не удалось.

В кампании 2021/22 21-летний Владислав сыграл всего 6 матчей за киевлян и голевыми действиями не отмечался.

"Динамо" испытывает проблемы в атакующей линии. Пока ни один форвард не сумел застолбить за собой место в основе коллектива Луческу на позиции нападающего. Примечательно, что в отсутствии забивного игрока на этой позиции Мистер нередко выбирал вариант с Денисом Гармашом на острие, и это работало.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" отказалось от кругленькой суммы за "нового Цыганкова".