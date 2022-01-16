Укр

"Динамо" в прошлом пожалело миллион на форварда, который сейчас стоит 70 млн евро

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Душан Влахович Новость обновлена 16 января 2022, 17:13
Душан Влахович

За игроком следят топ-клубы Европы.

Киевское "Динамо", которое этой зимой может продать форварда в Италию, в свое время могло подписать сербского нападающего Душана Влаховича, однако в 2017 году запрашиваемая сумма в 1 млн евро отпугнула "Бело-синих".

Об этом сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside.

По информации источника, Влахович, который сейчас защищает цвета "Фиорентины", в ближайшее время может пополнить ряды европейского топ-клуба. А в 2017 году "Партизан" пытался продать нападающего в "Динамо" за 1 млн евро. Боссы "Бело-синих" отвергли данное предложение, однако сейчас наверняка кусают локти, ведь за три года трансферная стоимость Душана увеличилась в 70 раз. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

"История об упущенной выгоде. Трансферная цель №1 в Европе этой зимой. Душан Влахович. Сейчас цена 21-летнего "сербского Роберта Левандовски" из "Фиорентины" (190 см) доходит до сотни миллионов евро. А в 2017 году скауты "Динамо" Киев по Балканам предложили руководству клуба купить Душана у "Партизана" за €1 млн. Посредники готовы были вступить в немедленные переговоры с Белградом. Руководству "Динамо" цена за 17-летнего форварда показалась завышенной. Ну и ладно", — сообщает Динамо Киев Inside.

В сезоне 2021/22 21-летний нападающий в 23-х матчах на клубном уровне забил 19 голов, а также отдал 3 ассиста. На счету форварда 7 голов за сборную Сербии в 14 поединках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшая девушка "динамовца" обручилась с футболистом "Шахтера".

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Фиорентина #ФК Партизан #Душан Влахович
Защитники ДАП
Украина
В Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта: чем запомнился подвиг украинских героев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Защитники ДАП
В Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта: чем запомнился подвиг украинских героев
Дата публикации
Категория
Оккупанты стянули на Донбасс еще почти 300 единиц военной техники РФ
Боевики усилили позиции на Донбассе сотнями единиц военной техники (карта)
Дата публикации
Категория
Представительница Одесского горсовета рассказала о смене школьного питания для детей
"Пюре музыкальное": одесская чиновница насмешила критикой нового меню Клопотенко
Дата публикации
Категория
В некоторых областях дождь постепенно перерастет в снег
Шквальный ветер и снег с дождем: часть Украины снова накроет непогода
Дата публикации
Категория
При восхождении на Говерлу погибла Елена Стодола из Южного
Была стоматологом и любила спорт: что известно о 57-летней женщине, погибшей в Карпатах (фото)