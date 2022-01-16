"Динамо" в прошлом пожалело миллион на форварда, который сейчас стоит 70 млн евро

За игроком следят топ-клубы Европы.

Киевское "Динамо", которое этой зимой может продать форварда в Италию, в свое время могло подписать сербского нападающего Душана Влаховича, однако в 2017 году запрашиваемая сумма в 1 млн евро отпугнула "Бело-синих".

Об этом сообщает telegram-канал Динамо Киев Inside.

По информации источника, Влахович, который сейчас защищает цвета "Фиорентины", в ближайшее время может пополнить ряды европейского топ-клуба. А в 2017 году "Партизан" пытался продать нападающего в "Динамо" за 1 млн евро. Боссы "Бело-синих" отвергли данное предложение, однако сейчас наверняка кусают локти, ведь за три года трансферная стоимость Душана увеличилась в 70 раз. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро.

"История об упущенной выгоде. Трансферная цель №1 в Европе этой зимой. Душан Влахович. Сейчас цена 21-летнего "сербского Роберта Левандовски" из "Фиорентины" (190 см) доходит до сотни миллионов евро. А в 2017 году скауты "Динамо" Киев по Балканам предложили руководству клуба купить Душана у "Партизана" за €1 млн. Посредники готовы были вступить в немедленные переговоры с Белградом. Руководству "Динамо" цена за 17-летнего форварда показалась завышенной. Ну и ладно", — сообщает Динамо Киев Inside.

В сезоне 2021/22 21-летний нападающий в 23-х матчах на клубном уровне забил 19 голов, а также отдал 3 ассиста. На счету форварда 7 голов за сборную Сербии в 14 поединках.

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