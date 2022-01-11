Укр

Футболист "Шахтера" сделал предложение бывшей девушке "динамовца" (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
82
Ефим Конопля сделал предложение Анастасии Гладун Новость обновлена 11 января 2022, 11:25
Ефим Конопля сделал предложение Анастасии Гладун

Защитник "Горняков" организовал все в самом романтическом месте.

Правый защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля обручился со своей девушкой Анастасией Гладун, которая недавно похвасталась фигурой на фоне достопримечательностей Рима.

Об этом сообщила новоиспеченная невеста на своей страничке в Instagram.

Конопля для помолвки выбрал романтическое место в Париже напротив Эйфелевой башни. Анастасия сказала "Да".

"Самое важное "Да" в нашей общей истории. Незабываемые ощущения, причина которых любовь. Самые яркие и теплые эмоции, воспоминания, которые останутся с нами до конца дней. Наш город, наша любовь и только начало нашей большой и долгой дороги длинною в жизнь", — написала Гладун, прикрепив несколько фото с помолвки.

22-летний Конопля в текущем сезоне провел 11 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. Футболист отметился одним голом и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока, который сыграл 3 матча в футболке национальной команды, в 2,50 млн евро.

Напомним, Гладун ранее встречалась с центральным защитником "Динамо" Денисом Поповым. К слову, Попов женился в декабре 2021 года.

Денис Попов и Анастасия Гладун
Денис Попов и Анастасия Гладун

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" может подписать защитника сборной Молдовы.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #ФК Шахтер #Ефим Конопля #Анастасия Гладун
Встреча лидера Украины и советников из Германии и Франции
Политика
"Пришло время договариваться": Зеленский сделал громкое заявление о войне на Донбассе
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Встреча лидера Украины и советников из Германии и Франции
"Пришло время договариваться": Зеленский сделал громкое заявление о войне на Донбассе
Дата публикации
Категория
Илья Кива во время эксклюзивного интервью "Телеграфу"
Киве вернут отобранный карабин: подробности
Дата публикации
Категория
Вводят непрямые методы налогового контроля
Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это коснется
Дата публикации
Категория
В грядущие два месяца доллар может вырасти до 28,5 грн
Доллар по 28,5: эксперты рассказали, что будет с курсом валют в ближайшее время
Дата публикации
Категория
Отправка армянских сил ОДКБ в Казахстан
Токаев объявил о выводе войск ОДКБ из Казахстана: подробности