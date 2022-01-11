Футболист "Шахтера" сделал предложение бывшей девушке "динамовца" (видео)

Защитник "Горняков" организовал все в самом романтическом месте.

Правый защитник "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля обручился со своей девушкой Анастасией Гладун, которая недавно похвасталась фигурой на фоне достопримечательностей Рима.

Об этом сообщила новоиспеченная невеста на своей страничке в Instagram.

Конопля для помолвки выбрал романтическое место в Париже напротив Эйфелевой башни. Анастасия сказала "Да".

"Самое важное "Да" в нашей общей истории. Незабываемые ощущения, причина которых любовь. Самые яркие и теплые эмоции, воспоминания, которые останутся с нами до конца дней. Наш город, наша любовь и только начало нашей большой и долгой дороги длинною в жизнь", — написала Гладун, прикрепив несколько фото с помолвки.

22-летний Конопля в текущем сезоне провел 11 матчей за "Шахтер" во всех турнирах. Футболист отметился одним голом и 5 ассистами. Transfermarkt оценивает игрока, который сыграл 3 матча в футболке национальной команды, в 2,50 млн евро.

Напомним, Гладун ранее встречалась с центральным защитником "Динамо" Денисом Поповым. К слову, Попов женился в декабре 2021 года.

Денис Попов и Анастасия Гладун

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" может подписать защитника сборной Молдовы.