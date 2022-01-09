Укр

"Шахтер" после фиаско с "Шерифом" заинтересовался молдавским футболистом (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Олег Рябчук Новость обновлена 09 января 2022, 14:49
Олег Рябчук

Дончане неожиданно обратили внимание на молдавского защитника.

Донецкий "Шахтер", который завершил свою еврокубковую кампанию в сезоне 2021/22 игрой с "Шерифом" в Киеве, хочет приобрести левого защитника "Олимпиакоса" Олега Рябчука.

Об этом сообщает sportime.

По информации источника, "Шахтер" и "Айнтрахт" Франкфурт хотят видеть 23-летнего молдавского футболиста в своем составе. Сообщается, что "Горняки" хотят укрепить позицию на левом фланге обороны, ведь Исмаили после травмы пока выглядит неубедительно на этой позиции. Ожидается, что дончане сделают предложение по Рябчуку в летнее трансферное окно.

Добавим, что в прошлом сезоне Олег, который является воспитанником португальского "Белененсеша" перешел в "Олимпиакос" из ФК "Пасуш де Феррейра" за 2 млн евро. В текущем сезоне Рябчук сыграл 28 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забив гол и отдав 2 ассиста. К слову, защитник отметился взятием ворот в матче Лиги Европы против "Антверпена" (2:1). "Олимпиакос" пробился в следующий раунд турнира со второго места. В стыковом раунде плей-офф ЛЕ греки сыграют с "Аталантой".

Ранее "Телеграф" сообщал, что полузащитник "Аякса" согласился перейти в "Шахтер".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Шериф
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