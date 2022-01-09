"Шахтар" після фіаско з "Шерифом" зацікавився молдавським футболістом (відео)

Донеччани несподівано звернули увагу на молдавського захисника.

Донецький "Шахтар", який завершив свою єврокубкову кампанію в сезоні 2021/22 грою з "Шерифом" у Києві, хоче придбати лівого захисника "Олімпіакоса" Олега Рябчука.

Про це повідомляє sportime.

За інформацією джерела, "Шахтар" та "Айнтрахт" Франкфурт хочуть бачити 23-річного молдавського футболіста у своєму складі. Повідомляється, що "Гірники" хочуть зміцнити позицію на лівому фланзі оборони, адже Ісмаїлі після травми поки що виглядає непереконливо на цій позиції. Очікується, що донеччани зроблять пропозицію щодо Рябчука у літнє трансферне вікно.

Додамо, що минулого сезону Олег, який є вихованцем португальського "Белененсеша", перейшов в "Олімпіакос" з ФК "Пасуш де Феррейра" за 2 млн євро. У поточному сезоні Рябчук зіграв 28 матчів у всіх турнірах на клубному рівні, забивши гол і віддавши 2 асиста. До слова, захисник відзначився взяттям воріт у матчі Ліги Європи проти "Антверпена" (2:1). "Олімпіакос" пробився до наступного раунду турніру з другого місця. У стиковому раунді плей-офф ЛЕ греки зіграють з "Аталантою".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що півзахисник "Аякса" погодився перейти до "Шахтаря".