Півфіналіст Ліги чемпіонів погодився перейти до "Шахтаря" (відео)

Чекаємо на Нереса вже найближчим часом.

Півзахисник "Аякса" Давид Нерес, інтерес до якого приписували "Шахтарю", дав згоду на перехід до донецького клубу.

Як повідомляє TodoFichajes, "гірники" зробили другу пропозицію клубу з Амстердама в розмірі 15 мільйонів євро, і голландці вирішили погодитися на цей перехід.

У нинішньому сезоні 24-річний бразилець провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 м’ячі та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро. Контракт з "Аяксом" у футболіста спливає влітку 2023 року.

За час, проведений у Голландії, гравець двічі ставав чемпіоном країни та стільки ж разів брав національний Кубок. Два сезони тому "Аякс" сенсаційно пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився дорогою у фінал "Тоттенхему".

У літнє трансферне вікно "Шахтар" поповнив ще один колишній гравець червоно-білих Лассіна Траоре.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтарю" надійшла покращена пропозиція щодо Михайла Мудрика. Український півзахисник найближчим часом може перебратися до АПЛ, де футболістом дуже активно цікавиться середняк чемпіонату Англії "Брентфорд".