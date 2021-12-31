Рус

Півфіналіст Ліги чемпіонів погодився перейти до "Шахтаря" (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
Давид Нерес Новина оновлена 31 грудня 2021, 16:24
Давид Нерес

Чекаємо на Нереса вже найближчим часом.

Півзахисник "Аякса" Давид Нерес, інтерес до якого приписували "Шахтарю", дав згоду на перехід до донецького клубу.

Як повідомляє TodoFichajes, "гірники" зробили другу пропозицію клубу з Амстердама в розмірі 15 мільйонів євро, і голландці вирішили погодитися на цей перехід.

У нинішньому сезоні 24-річний бразилець провів 22 матчі у всіх турнірах, у яких забив 4 м’ячі та віддав 2 результативні передачі. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 15 мільйонів євро. Контракт з "Аяксом" у футболіста спливає влітку 2023 року.

За час, проведений у Голландії, гравець двічі ставав чемпіоном країни та стільки ж разів брав національний Кубок. Два сезони тому "Аякс" сенсаційно пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, де поступився дорогою у фінал "Тоттенхему".

У літнє трансферне вікно "Шахтар" поповнив ще один колишній гравець червоно-білих Лассіна Траоре.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтарю" надійшла покращена пропозиція щодо Михайла Мудрика. Український півзахисник найближчим часом може перебратися до АПЛ, де футболістом дуже активно цікавиться середняк чемпіонату Англії "Брентфорд".

Теги:
#ФК Шахтар #ФК Аякс #Давид Нерес
Одна з аварій під Глевахою
Київ
Зіткнулися десятки машин: під Києвом багато ДТП (карта, фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Одна з аварій під Глевахою
Зіткнулися десятки машин: під Києвом багато ДТП (карта, фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Вживання алкоголю на Новий рік може викликати похмілля 1 січня
Відіспатися і похмелитися не допоможе: чого не можна робити, якщо перепив на Новий рік
Дата публікації
Категорія
Разом із технікою, збільшується і контингент
Війська біля кордонів: опубліковано нові дані про пересування російських військ (фото)
Дата публікації
Категорія
Кадр відеоконференції на початку грудня
Санкції — Росії, допомога — Україні: про що говорили Байден та Путін перед Новим роком
Дата публікації
Категорія
Коронавірусна статистика по Україні на 31 грудня
На кінець року кількість хворих знову підскочила: свіжа статистика COVID-19 в Україні