"Шахтар" отримав покращену пропозицію щодо трансферу Мудрика
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"Брентфорд" продовжує підвищувати ставки.
Донецький "Шахтар" отримав покращену пропозицію щодо переходу півзахисника Михайла Мудрика.
Як повідомляє FootballHub, англійський клуб збільшив пропозицію, і тепер готовий заплатити українському клубу близько 15 мільйонів євро. Раніше клуб АПЛ оцінив гравця у 12 мільйонів євро.
"Гірники", якщо вірити повідомленням у ЗМІ, поки що не прийняли остаточного рішення щодо цієї угоди.
Спочатку Брентфорд пропонував футболісту непогані умови особистого контракту. У тому числі зарплату 28 000 фунтів на тиждень і контракт на п’ять з половиною років.
Цього сезону 20-річний Мудрик провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома м’ячами та дев’ятьма результативними передачами. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 4 мільйони євро.
Як раніше повідомляв "Телеграф", "Барселона" провела перший гучний трансфер у зимове вікно. Склад каталонців поповнив іспанський футболіст Ферран Торрес, який раніше виступав за Манчестер Сіті. Сума угоди становила 55 мільйонів євро.
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