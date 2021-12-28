"Шахтар" отримав покращену пропозицію щодо трансферу Мудрика

"Брентфорд" продовжує підвищувати ставки.

Донецький "Шахтар" отримав покращену пропозицію щодо переходу півзахисника Михайла Мудрика.

Як повідомляє FootballHub, англійський клуб збільшив пропозицію, і тепер готовий заплатити українському клубу близько 15 мільйонів євро. Раніше клуб АПЛ оцінив гравця у 12 мільйонів євро.

"Гірники", якщо вірити повідомленням у ЗМІ, поки що не прийняли остаточного рішення щодо цієї угоди.

Спочатку Брентфорд пропонував футболісту непогані умови особистого контракту. У тому числі зарплату 28 000 фунтів на тиждень і контракт на п’ять з половиною років.

Цього сезону 20-річний Мудрик провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома м’ячами та дев’ятьма результативними передачами. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 4 мільйони євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", "Барселона" провела перший гучний трансфер у зимове вікно. Склад каталонців поповнив іспанський футболіст Ферран Торрес, який раніше виступав за Манчестер Сіті. Сума угоди становила 55 мільйонів євро.