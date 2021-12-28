"Шахтер" получил улучшенное предложение по трансферу Мудрика

"Брентфорд" продолжает повышать ставки.

Донецкий "Шахтер" получил улучшенное предложение по переходу полузащитника Михаила Мудрика.

Как сообщает FootballHub, английский клуб увеличил предложение, и теперь готов заплатить украинскому клубу порядка 15 миллионов евро. Ранее клуб АПЛ оценил игрока в 12 миллионов евро.

"Горняки", если верить сообщениям в СМИ, пока не приняли окончательное решение по поводу данной сделки.

Изначально "Брентфорд" предлагал футболисту неплохие условия личного контракта. В том числе, зарплату 28 000 фунтов в неделю и контракт на пять с половиной лет.

В нынешнем сезоне 20-летний Мудрик провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя мячами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", "Барселона" провела первый громкий трансфер в зимнее окно. Состав каталонцев пополнил испанский футболист Ферран Торрес, который ранее выступал за "Манчестер Сити". Сумма сделки составила 55 миллионов евро.