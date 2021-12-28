"Барселона" провернула первый громкий трансфер зимы

Соглашение подписано на шесть лет.

"Барселона" в клубных соцсетях сообщила о переходе нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса.

Соглашение с 21-летним испанцем рассчитано на шесть лет, сумма сделки составила 55 миллионов евро.

Если кто-то в ближайшее время захочет выкупить футболиста, то вынужден будет оплатить отступные в размере 1 миллиарда евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Торрес провел всего лишь четыре матча, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу. Торрес является воспитанником академии "Валенсии", откуда испанский футболист и перешел в "Манчестер Сити" накануне старта прошлого сезона.

Как ранее сообщал "Телеграф", в числе возможных трансферов "Барселона" рассматривала и украинского нападающего Романа Яремчука. По данным источника, инициатива трансфера идет от президента каталонского клуба Жоао Лапорты, который считает украинского игрока хорошим и дешевым вариантом для усиления состава.

На данный момент каталонцы занимают седьмое место в чемпионате Испании, отставая от "Реала", который идет первым, на 18 очков.