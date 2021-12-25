Укр

"Шахтер" отказался продавать Мудрика в Англию за круглую сумму

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Михаил Мудрик Новость обновлена 25 декабря 2021, 15:48
Михаил Мудрик

Дончан не устроила сумма трансфера.

Полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик, который уже забил немало важных мячей, мог оказаться в клубе АПЛ "Брентфорде".

Агент футболиста Алексей Алехин в интервью "Трибуне" сообщил данную информацию.

"Да, действительно "Брентфорд" заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой 28 000 фунтов в неделю. Зарплата может быть увеличена в случае удачного выступления и индивидуальных достижений игрока.

"Брентфорд" сделал предложение "Шахтеру" в размере 12 миллионов евро плюс дополнительные бонусы", – сообщил Алехин.

В нынешнем сезоне 20-летний Мудрик провел 20 матчей во всех турнирах, в которых отличился двумя мячами и девятью результативными передачами. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Как ранее сообщал "Телеграф", в зимнее трансферное окно "Динамо" может покинуть ряд важных футболистов. И если вопрос с Виталием Миколенко уже практически решен, то агенты пока еще ищут варианты для Беньямина Вербича, Виктора Цыганкова и Карлоса Де Пены.

Теги:
#ФК Шахтер #УПЛ #ФК Брентфорд #Михаил Мудрик
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