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"Шахтар" відмовився продавати Мудрика до Англії за круглу суму

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Михайло Мудрик Новина оновлена 25 грудня 2021, 15:48
Михайло Мудрик

Донеччан не влаштувала сума трансферу.

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик, який уже забив чимало важливих м’ячів, міг опинитись у клубі АПЛ "Брентфорді".

Агент футболіста Олексій Альохін в інтерв’ю "Трибуні" повідомив цю інформацію.

"Так, справді "Брентфорд" зацікавлений у послугах Михайла Мудрика і запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 000 фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі вдалого виступу та індивідуальних досягнень гравця.

"Брентфорд" зробив пропозицію "Шахтарю" у розмірі 12 мільйонів євро плюс додаткові бонуси", – повідомив Альохін.

Цього сезону 20-річний Мудрик провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома м’ячами та дев’ятьма результативними передачами. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 4 мільйони євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у зимове трансферне вікно "Динамо" може залишити низку важливих футболістів. І якщо питання з Віталієм Миколенком вже практично вирішено, то агенти поки що шукають варіанти для Беньяміна Вербича, Віктора Циганкова та Карлоса Де Пени.

Теги:
#ФК Шахтар #УПЛ #ФК Брентфорд #Михайло Мудрик
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