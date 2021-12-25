"Шахтар" відмовився продавати Мудрика до Англії за круглу суму

Донеччан не влаштувала сума трансферу.

Півзахисник "Шахтаря" Михайло Мудрик, який уже забив чимало важливих м’ячів, міг опинитись у клубі АПЛ "Брентфорді".

Агент футболіста Олексій Альохін в інтерв’ю "Трибуні" повідомив цю інформацію.

"Так, справді "Брентфорд" зацікавлений у послугах Михайла Мудрика і запропонував йому довгостроковий контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 000 фунтів на тиждень. Зарплата може бути збільшена у разі вдалого виступу та індивідуальних досягнень гравця.

"Брентфорд" зробив пропозицію "Шахтарю" у розмірі 12 мільйонів євро плюс додаткові бонуси", – повідомив Альохін.

Цього сезону 20-річний Мудрик провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома м’ячами та дев’ятьма результативними передачами. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця у 4 мільйони євро.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у зимове трансферне вікно "Динамо" може залишити низку важливих футболістів. І якщо питання з Віталієм Миколенком вже практично вирішено, то агенти поки що шукають варіанти для Беньяміна Вербича, Віктора Циганкова та Карлоса Де Пени.