"Барселона" провернула перший гучний трансфер зими

Угода підписана на шість років.

"Барселона" у клубних соцмережах повідомила про перехід нападника "Манчестер Сіті" Феррана Торреса.

Угода з 21-річним іспанцем розрахована на шість років, сума трансферу становить 55 мільйонів євро.

Якщо хтось найближчим часом захоче викупити футболіста, то буде змушений сплатити відступні у розмірі 1 мільярда євро.

У нинішньому сезоні чемпіонату Англії Торрес провів лише чотири матчі, в яких забив 2 м’ячі і віддав результативну передачу. Торрес є вихованцем академії "Валенсії", звідки іспанський футболіст і перейшов до "Манчестер Сіті" напередодні старту минулого сезону.

Як раніше повідомляв "Телеграф", серед можливих трансферів "Барселона" розглядала й українського нападника Романа Яремчука. За даними джерела, ініціатива трансферу йде від президента каталонського клубу Жоао Лапорти, який вважає українського гравця добрим та дешевим варіантом для посилення складу.

На даний момент каталонці посідають сьоме місце у чемпіонаті Іспанії, відстаючи від "Реала", що йде першим, на 18 очок.