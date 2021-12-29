"Шахтар" націлився на "нового Неймара" з "Аякса" (відео)

"Гірники" стежать за бразильцем.

Донецький "Шахтар", який веде боротьбу з "Реалом" за юного бразильця з "Ботафого", цікавиться правим вінгером амстердамського "Аякса" Давідом Нересом.

Про це повідомляє goal.

За інформацією джерела, "Гірники" вже кілька тижнів ведуть переговори щодо бразильця, проте "Аякс" відкинув першу пропозицію донеччан. Повідомляється, що "Шахтар" зробить нову пропозицію щодо атакувального хавбека в розмірі 15 млн євро. "Гірники" після відходу Марлоса і Дентіньо потребують посилення, а Нерес, який допоміг "Аяксу" з першого місця пробитися до плей-офф Ліги чемпіонів, напевно, посилить донецький клуб.

24-річний Давід має приголомшливу техніку і його з легкістю можна порівняти з Неймаром. У кампанії 2021/22 вінгер, який може зіграти на обох флангах, забив 4 голи й віддав 2 асисти у 22-х матчах на клубному рівні. Нерес встиг провести 7 поєдинків за збірну Бразилії, відзначившись у стані національної команди одним взяттям воріт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтарю" надійшла покращена пропозиція щодо Михайла Мудрика.