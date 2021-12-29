"Шахтер" нацелился на "нового Неймара" из "Аякса" (видео)

"Горняки" следят за бразильцем.

Донецкий "Шахтер", который ведет борьбу с "Реалом" за юного бразильца из "Ботафого", интересуется правым вингером амстердамского "Аякса" Давидом Нересом.

Об этом сообщает goal.

По информации источника, "Горняки" уже несколько недель ведут переговоры по бразильцу, однако "Аякс" отверг первое предложение дончан. Сообщается, что "Шахтер" сделает новое предложение по атакующему хавбеку в размере 15 млн евро. "Горняки" после ухода Марлоса и Дентиньо нуждаются в усилении, а Нерес, который помог "Аяксу" с первого места пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, наверняка усилит донецкий клуб.

24-летний Давид обладает потрясающей техникой и его с легкостью можно сравнить с Неймаром. В кампании 2021/22 вингер, который может сыграть на обоих флангах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста в 22-х матчах на клубном уровне. Нерес успел провести 7 поединков за сборную Бразилии, отметившись в стане национальной команды одним взятием ворот.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтеру" поступило улучшенное предложение по Михаилу Мудрику.