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"Шахтар" побореться з "Реалом" за юного бразильця (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Матеус Насіменто Новина оновлена 27 грудня 2021, 14:31
Матеус Насіменто

"Гірники" стежать за футболістом.

Центральний нападник "Ботафого" Матеус Насіменто може перейти до донецького "Шахтаря", який нещодавно попрощався з Марлосом.

Про це повідомляє Defensa Central.

17-річний футболіст привернув увагу не лише донеччан, а й мадридського "Реала". Transfermarkt оцінює форварда юнацької збірної Бразилії (U-18) у неймовірні 5 млн євро. Контракт гравця з "Ботафого" діє до 30 червня 2023 року.

Зазначимо, у 2021 році Матеус забив лише один гол за основну команду, зігравши 8 ігор. Додамо, що "Ботафого" виграв бразильський дивізіон B і наступного сезону зіграє в еліті чемпіонату Бразилії з футболу.

Насіменто має чудову техніку, а також гарне бачення поля.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтарю" надходила солідна пропозиція щодо Михайла Мудрика, але "Гірники" відмовили. Крім того, донецький клуб сам отримав відмову від "Сассуоло", який не захотів відпускати Жеремі Бога до донецького клубу. Додамо, що "Шахтар", ймовірно, залишить Євген Коноплянка.

Нагадаємо, Сергій Ребров розкритикував ігрову філософію "Шахтаря".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #ФК Реал
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