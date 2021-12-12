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"Шахтар" попрощався з Марлосом (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Марлос Новина оновлена 12 грудня 2021, 16:20
Марлос

Знаковий для "Гірників" футболіст залишає команду.

Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Марлос залишає донецький клуб, який не зумів відібратися до євровесни за підсумками виступів у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22.

Про це повідомляє офіційний сайт донецької команди.

Марлос уособлює цілу епоху у "Шахтарі". Він прийшов у команду у 2014 році з "Металіста" за 8 млн євро бразильцем, а піде гравцем збірної України. Хавбек практично відразу став одним із лідерів команди й залишався таким до останнього сезону в стані донеччан. За 8 сезонів у "Шахтарі" Марлос провів 287 ігор і входить за цим показником у топ-25 гвардійців "Гірників".За донеччан півзахисник забив 74 голи у всіх турнірах і є 11-м бомбардиром в історії команди.

У "Шахтарі" український бразилець завоював 12 трофеїв, у тому числі чотири перемоги у чемпіонаті країни.

"Керівництво ФК "Шахтар", тренерський штаб, футболісти, співробітники та вболівальники дякують Марлосу за проведені в команді роки, самовіддачу, професіоналізм, креатив, забиті м’ячі та асисти. Бажаємо успіхів і всього найкращого!" — говорить повідомлення "Гірників".

Цікаво, що Марлос проігнорував прощання з командою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, скільки заробив "Шахтар" у єврокубковій кампанії.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #Марлос
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