Укр

"Шахтер" попрощался с Марлосом (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Марлос Новость обновлена 12 декабря 2021, 16:20
Марлос

Знаковый для "Горняков" футболист покидает команду.

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Марлос покидает донецкий клуб, который не сумел отобраться в евровесну по итогам выступлений в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22.

Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

Марлос олицетворяет целую эпоху в "Шахтере". Он пришел в команду в 2014 году из "Металлиста" за 8 млн евро бразильцем, а уйдет игроком сборной Украины. Хавбек практически сразу же стал одним из лидеров команды и оставался таким до последнего сезона в стане дончан. За 8 сезонов в "Шахтере" Марлос провел 287 игр и входит по этому показателю в топ-25 гвардейцев "Горняков". За дончан полузащитник забил 74 гола во всех турнирах и является 11-м бомбардиром в истории команды.

В "Шахтере" украинский бразилец завоевал 12 трофеев, в том числе четыре победы в чемпионате страны.

"Руководство ФК "Шахтер", тренерский штаб, футболисты, сотрудники и болельщики благодарят Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего!" — гласит сообщение "Горняков".

Примечательно, что Марлос проигнорировал прощание с командой.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько заработал "Шахтер" в еврокубковой кампании.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Марлос
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